صلاح ينفجر غضبا بسبب حرمانه صلاة العيد في مصر (فيديو)

الأربعاء 05 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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غضب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لعدم قدرته على أداء صلاة عيد الفطر في قريته نجريج بسبب "عدم احترام" خصوصيته من "بعض الصحفيين وبعض الناس".

ووصل صلاح البالغ 26 عاما إلى مسقط رأسه في نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية لقضاء العيد مع أسرته، بعد حصده لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه.

لكن تجمهر العشرات من أبناء البلدة أمام منزل عائلة صلاح لالتقاط الصور معه، حرمه من تأدية الصلاة، فكتب في حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

وسجل صلاح السبت الماضي هدف الافتتاح لليفربول من ركلة جزاء في نهائي دوري الأبطال ضد مواطنه توتنهام هوتسبر في المباراة التي انتهت لصالح فريقه 2-0، ليقود "الريدز" للتتويج بلقبه الأول في المسابقة القارية منذ 2005، والسادس في تاريخ النادي.