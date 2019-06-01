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واتساب تخطط لإطلاق ميزة جديدة

الأربعاء 05 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تخطط شركة "واتساب" لإطلاق ميزة جديدة تحمل اسم "الأزرار التفاعلية" تتيح ميزات إضافية، مثل إجراء عمليات الشراء مباشرة عبر التطبيق.

ووفقا لصحيفة "مترو"، تتمثل الفكرة في إمكانية النقر على أزرار مخصصة تؤدي إلى مهام محددة داخل "واتساب".

وتهدف الميزة إلى تفاعل الشركات مع العملاء من خلال تطبيق المراسلة الأشهر عالميا، لذا من المحتمل أن يتعلق الأمر بإجراء عمليات شراء أو ترتيب عمليات التسليم.

وتأتي الميزة كمحاولة من "فيسبوك" لكسب المزيد من الأموال عبر "واتساب"، ومن خلال تحسين خدمات الأعمال، يمكن للتطبيق جذب المزيد من الشركات والتمويل.

إلى هذا، لم يجر تشغيل الميزة حتى الآن في النسخة التجريبية.

 

 
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