واتساب تخطط لإطلاق ميزة جديدة دراسة بريطانية: محمد صلاح هزم الإسلاموفوبيا في عقر دارها ارتفاع مفاجئ لمخزون نفط أمريك.. 3.5 مليون برميل في أسبوع الكشف عن شهادات مرعبة من معسكرات احتجاز مسلمي الصين أول رد فعل سعودي رسمي على تطورات الأحداث في السودان نانسي عجرم تحصد ربع مليون إعجاب بسبب جاكيت وفاة فنان عربي شهير تفاصيل : سداد السعودية مليار ريال كفارة عن إفطار السعوديين يوما في رمضان .. فضيحة حوثية من العيار الثقيل رسميا.. ليفربول يفجر مفاجأة ويعلن رحيل نجمه كيف تنجو بمعدتك من التلبك المعوي بعد رمضان؟
تخطط شركة "واتساب" لإطلاق ميزة جديدة تحمل اسم "الأزرار التفاعلية" تتيح ميزات إضافية، مثل إجراء عمليات الشراء مباشرة عبر التطبيق.
ووفقا لصحيفة "مترو"، تتمثل الفكرة في إمكانية النقر على أزرار مخصصة تؤدي إلى مهام محددة داخل "واتساب".
وتهدف الميزة إلى تفاعل الشركات مع العملاء من خلال تطبيق المراسلة الأشهر عالميا، لذا من المحتمل أن يتعلق الأمر بإجراء عمليات شراء أو ترتيب عمليات التسليم.
وتأتي الميزة كمحاولة من "فيسبوك" لكسب المزيد من الأموال عبر "واتساب"، ومن خلال تحسين خدمات الأعمال، يمكن للتطبيق جذب المزيد من الشركات والتمويل.
إلى هذا، لم يجر تشغيل الميزة حتى الآن في النسخة التجريبية.