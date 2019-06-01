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أول رد فعل سعودي رسمي على تطورات الأحداث في السودان

الأربعاء 05 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم ، بأن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في السودان، مؤكدة على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في محيط اعتصام القيادة العامة إلى 9 أشخاص.

وأعلنت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، يوم الاثنين الماضي "ارتقاء 4 شهداء جدد… ارتفعت محصلة شهداء مجزرة اليوم لتسعة شهداء باستشهاد أربعة شهداء جدد".

وأضافت اللجنة "عدد الشهداء في تزايد بصورة مهولة يصعب حصرها آنياً.. اللجنة في تواصل مستمر وستفيدكم عن كل جديد في حينه".

( في حين أعلنت لجنة أطباء السودان أن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين بلغ 50 قتيلا)

واقتحمت قوات الأمن السودانية موقع اعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين وسط إطلاق نار فيما وصفه ناشطون بأنها محاولة لفض اعتصام المطالبين بالحكم المدني.

ووصلت المحادثات بين المحتجين والمجلس العسكري السوداني بشأن من يحكم خلال الفترة الانتقالية بعد عزل الرئيس عمر البشير في وقت سابق هذا العام إلى طريق مسدود.

 

 
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