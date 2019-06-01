نانسي عجرم تحصد ربع مليون إعجاب بسبب جاكيت

الأربعاء 05 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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منذ إنجابها لطفلتها الثالثة ليا، بدأ محبّو النجمة نانسي عجرم بإطلاق لقب "أم البنات" على فنانتهم المُفضّلة.

ويبدو أن نانسي عجرم قد تبنّت هذا اللقب الّذي أطلقه الجمهور عليها، وهو الأمر الّذي بدا واضحاً في أحدث صورةٍ لها.

وفي التفاصيل، فقد نشرت نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر تطبيق الصور إنستغرام ظهرت فيها وهي ترتدي "جاكيت" كُتب عليها عبارة "ام البنات" فنالت أكثر من ربع مليون إعجاب في يومٍ واحدٍ فقط.

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