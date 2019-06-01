نانسي عجرم تحصد ربع مليون إعجاب بسبب جاكيت وفاة فنان عربي شهير تفاصيل : سداد السعودية مليار ريال كفارة عن إفطار السعوديين يوما في رمضان .. فضيحة حوثية من العيار الثقيل رسميا.. ليفربول يفجر مفاجأة ويعلن رحيل نجمه كيف تنجو بمعدتك من التلبك المعوي بعد رمضان؟ لأنه كان يقرأ القرآن ولم ينصت لمحاضرة زعيم المليشيات.. نهاية رمضانية مؤلمة لشاب في العاصمة .. التوحش الحوثي يفوق الوصف قائد المنطقة العسكرية السابعة يعيش ايام العيد مع مقاتليه المرابطين في الخطوط الأمامية بنهم السعودية تجد حلا للتأكد من هلال العيد في السنوات المقبلة حميدتي.. من تجارة الإبل لقيادة الثورة المضادة في السودان! (فيديو) تبرئة رونالدو من تهمة الاغتصاب
منذ إنجابها لطفلتها الثالثة ليا، بدأ محبّو النجمة نانسي عجرم بإطلاق لقب "أم البنات" على فنانتهم المُفضّلة.
ويبدو أن نانسي عجرم قد تبنّت هذا اللقب الّذي أطلقه الجمهور عليها، وهو الأمر الّذي بدا واضحاً في أحدث صورةٍ لها.
وفي التفاصيل، فقد نشرت نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر تطبيق الصور إنستغرام ظهرت فيها وهي ترتدي "جاكيت" كُتب عليها عبارة "ام البنات" فنالت أكثر من ربع مليون إعجاب في يومٍ واحدٍ فقط.
Marebpress