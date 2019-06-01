لأنه كان يقرأ القرآن ولم ينصت لمحاضرة زعيم المليشيات.. نهاية رمضانية مؤلمة لشاب في العاصمة .. التوحش الحوثي يفوق الوصف

الأربعاء 05 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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اعتدت مليشيا الحوثي الانقلابية مساء امس على شاب، أثناء قراءته للقران الكريم في أحد المساجد وسط العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وتلفق له تهم عدة.

ونقل الموقع المتخصص في أخبار العاصمة "العاصمة أونلاين" عن مصادره أن مليشيا الحوثي اعتدت على شاب بالضرب وبطريقة همجية أثناء قراءته للقران في جامع بلال الواقع بشارع هائل، بمديرية معين، أثناء تشغيل المليشيا لمحاضرة طائفية لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.

وأفادت المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية أخذت الشاب وقامت بتفتيش هواتفه والتحقيق معه بصورة همجية وغير أخلاقية، ولفقت له تهم عدة منها الخيانة والعمالة للشرعية والتحالف.

وأضافت أن المليشيا لفقت له تهمة الخيانة والعمالة واعتدت عليه، بسبب قراءته القرآن وعدم سماعه لخطاب عبدالملك الحوثي الذي يتم فتحه بالمساجد يوميا في شهر رمضان.

وتعمل ميليشيات الحوثي على فتح خطابات مسجلة لزعيم المليشيا المدعو "عبد الملك الحوثي ومؤسس الجماعة الصريع حسين الحوثي، في جميع مساجد العاصمة صنعاء بعد صلاة التراويح وبمكبرات الصوت، في حين أنها كتمت مكبرات الصوت لصلاة التراويح في رمضان السابق بحجة انه إزعاج للمواطنين.

يذكر أن أحد مشرفي مليشيا الحوثي الانقلابية اعتدى مع مسلحين حوثيين الأسبوع الماضي بالضرب على طبيب في مستشفى الثورة العام، في سلوك همجي درجت عليه المليشيا الانقلابية في التعامل مع المواطنين، متخذة من قوة سيطرتها على العاصمة صنعاء داعما وسلطاناً لبطشها وجبروتها بحق المواطنين.