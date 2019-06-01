قائد المنطقة العسكرية السابعة يعيش ايام العيد مع مقاتليه المرابطين في الخطوط الأمامية بنهم السعودية تجد حلا للتأكد من هلال العيد في السنوات المقبلة حميدتي.. من تجارة الإبل لقيادة الثورة المضادة في السودان! (فيديو) تبرئة رونالدو من تهمة الاغتصاب شاهد : صور تؤكد أن العيد كان الثلاثاء والسعودية تكشف عن حل وقرار سينهي الجدل والانقسام بشأن رؤية الهلال اللنقلابيون العسكر يوغلون قي القتل والتنكيل بثوار السودان ودعوات لاسقاط المجلس العسكري هكذا تعامل التحالف مع سفينة مشبوهة «إيرانية»تواجدت شمال ميناء «الحديدة» وهذا مصير طاقمها «عيدهم قد يكون الخميس».. دول تتحرى هلال عيد الفطر الليلة بينها دولتان عربيتان «الحوثيون» يستهدفون مصلى عيدي بـ«البيضاء» لماذا زار محمد بن سلمان المنطقة الجنوبية السعودية ؟.. شاهد بالفيديو
قضى قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي، ايام العيد مع مقاتلي ابطال الجيش الوطني بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.
حيث قام بالنزول من قيادة المنطقة المتواجدة في نهم الى الخطوط الامامية ولقاء ابطال الصفوف الاولى للجبهة لتقديم سلام العيد وكلمات الشكر والعرفان لهم .
ونقل اللواء الركن الخبي للمرابطين في الجبهة، تهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والأمن، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأشاد الخبي خلال زياراته المتنقلة لمواقع الصفوف الاولى بالدور الذي يقومون به ضد المليشيات الحوثية في سبيل تحرير الوطن واستعادة مؤسسات الدولة المغتصبة، مثمنا تضحيات الابطال المرابطين في جبهة نهم.
رافقه خلال الزيارة العميد ياسر عابد قائد لواء حفظ السلام وعدد من ضباط المنطقة العسكرية السابعة.