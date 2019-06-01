قائد المنطقة العسكرية السابعة يعيش ايام العيد مع مقاتليه المرابطين في الخطوط الأمامية بنهم السعودية تجد حلا للتأكد من هلال العيد في السنوات المقبلة حميدتي.. من تجارة الإبل لقيادة الثورة المضادة في السودان! (فيديو) تبرئة رونالدو من تهمة الاغتصاب شاهد : صور تؤكد أن العيد كان الثلاثاء والسعودية تكشف عن حل وقرار سينهي الجدل والانقسام بشأن رؤية الهلال اللنقلابيون العسكر يوغلون قي القتل والتنكيل بثوار السودان ودعوات لاسقاط المجلس العسكري هكذا تعامل التحالف مع سفينة مشبوهة «إيرانية»تواجدت شمال ميناء «الحديدة» وهذا مصير طاقمها «عيدهم قد يكون الخميس».. دول تتحرى هلال عيد الفطر الليلة بينها دولتان عربيتان «الحوثيون» يستهدفون مصلى عيدي بـ«البيضاء» لماذا زار محمد بن سلمان المنطقة الجنوبية السعودية ؟.. شاهد بالفيديو