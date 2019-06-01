حميدتي.. من تجارة الإبل لقيادة الثورة المضادة في السودان! (فيديو)

نيويورك تايمز تفجر مفاجئة مذهلة : محمد بن زايد كان أحد الاخوان المسلمين وهذا السر وراء عدائه لهم .. وكيف أصبح اليوم أعظم حكام العرب وأكثرهم نفوذا في واشنطن (6684)