شاهد : صور تؤكد أن العيد كان الثلاثاء والسعودية تكشف عن حل وقرار سينهي الجدل والانقسام بشأن رؤية الهلال

الأربعاء 05 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 2294

بعد اللغط والانقسام الذي رافق تحري رؤية هلال شوال هذا العام في كثير من البلدان العربية والاسلامية ومن بينها اليمن ؛ كشفت السعودية عن قرار وحل جديد من شأنه انهاء حالة اللغط تلك.

واتخذت السلطات السعودية قرارا جديدا من شأنه إنهاء حالة اللغط حول استطلاع رؤية أهلة الشهور العربية، والتي تحدد وفقا لها مواقيت العديد من المواسم الدينية لدى المسلمين مثل بداية ونهاية صيام رمضان وموسم الحج وغيرها.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن المشرف على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز لرصد الأهلة وأبحاث القمر، والمشرف على جميع الشؤون العلمية المتعلقة بمركز برج الساعة للأهلة والتوقيت والفلك الدكتور ياسين مليكي، قوله بأنه اعتباراً من شهر رمضان المقبل سيكون مركز برج الساعة بمكة مرصداً إسلامياً للأهلة.

وتابع مليكي إن من خلال برج الساعة سيتم رصد هلال شهري رمضان وشوال وسائر الشهور، كونه يضم مجموعة مناظير عالمية، مشيرا إلى أن المركز فريد من نوعه وفيه أدقّ مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، لافتاً إلى أن المركز ضمن 14 مرصدا.

وبحسب مليكي، فمن المنتظر أن يسهم هذا المركز مع وكالات الفضاء العالمية وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، وسيتم رصد هلالي شهر رمضان والعيد العام المقبل من خلاله ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم تحتضنه مكة المكرمة.

واعلنت السعودية ودول اخرى امس الثلاثاء اول ايام عيد الفطر المبارك ، فيما شهدت ثلاث دول عربية هي اليمن وسوريا والعراق ، انقساما ؛ حيث اعلنت الحكومة الشرعية في اليمن الثلاثاء اول ايام عيد الفطر ، فيما اعلن الحوثيون اليوم الاربعاء اول ايام العيد ، والحال كذلك في العراق وسوريا.

وحصل مأرب برس مساء امس الثلاثاء على صور التقطها مواطنون في محافظة البيضاء ، ظهر فيها هلال شوال بشكل واضح ويرى بالعين المجردة ، ما يعني ان الثلاثاء هو اول ايام العيد في اليمن وليس الاربعاء.