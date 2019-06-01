اللنقلابيون العسكر يوغلون قي القتل والتنكيل بثوار السودان ودعوات لاسقاط المجلس العسكري

الأربعاء 05 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - مأرب

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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصامات في عموم البلاد إلى 60 قتيلا سقطوا برصاص قوات التدخل السريع التابعة للمجلس العسكري الانتقالي.

وقالت اللجنة، في صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، إن القوات الأمنية قتلت خمسة أشخاص مساء الثلاثاء، في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض، إضافة إلى مقتل أربعة أشخاص، في حي مايو جنوبي الخرطوم.

وأوضحت اللجنة أن خمسة آخرين توفوا، في مستشفى شرق النيل، ومستشفى السلاح الطبي في أم درمان، متأثرين بإصاباتهم البليغة، في فض الاعتصامات، الاثنين. ولفتت اللجنة إلى أن العدد 60، هو ما تم رصده في المستشفيات فقط، متوقعين أن العدد أكبر من ذلك، وسيتم إصدار تحديث حال وصول أي تأكيد حول هويات قتلى جدد.

وكانت المعارضة السودانية أعلنت، الثلاثاء، رفضها لإعلان المجلس العسكري إجراء انتخابات خلال تسعة أشهر.

ونقلت وكالة رويترز، عن القيادي البارز بالمعارضة، مدني عباس مدني، معلقا على الأحداث الدامية بالخرطوم أمس، بعد فض الاعتصام، أن ما قام به المجلس العسكري حوله إلى مجلس انقلابي، مضيفا: "رؤيتنا هي إسقاطه بعد أن تنصل من كل التزاماته".