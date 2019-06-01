هكذا تعامل التحالف مع سفينة مشبوهة «إيرانية»تواجدت شمال ميناء «الحديدة» وهذا مصير طاقمها «عيدهم قد يكون الخميس».. دول تتحرى هلال عيد الفطر الليلة بينها دولتان عربيتان «الحوثيون» يستهدفون مصلى عيدي بـ«البيضاء» لماذا زار محمد بن سلمان المنطقة الجنوبية السعودية ؟.. شاهد بالفيديو مبادرة كويتية جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية... وقطر تعلن موقفها شاهد : اوبريت الحلم اليمني نيويورك تايمز: 5 نقاط تجعل محمد بن زايد أقوى زعيم عربي الخلافات السعودية القطرية تزداد عمقا .. والدوحة تخاطب الرياض ... لكم دينكم ولي ودين دولة عربية تتراجع عن الصوم وتحتفل اليوم بعيد الفطر بدلاً من الأربعاء وزير الدفاع يتفقد جرحى الجيش الوطني بمأرب
أجلت طائرة تابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 م أحد أفراد سفينة إيرانية قرب ميناء الحديدة غربي البلاد، بعد نداء استغاثة يفيد بأنه تعرض لإصابة بالغة.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في تصريحات صحفية، إن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تلقى بلاغا من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، يتضمن استقبال نداء استغاثة لإجلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز"، شمال غربي ميناء الحديدة، بمسافة 95 ميل بحري، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة.
وأضاف العقيد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، ونفذت عملية إجلاء طبي جوي بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية في عرض البحر".
وذكر المتحدث باسم التحالف أن المصاب تم نقله إلى المستشفى العسكري في مدينة جازان السعودية.
وبين المالكي أن عملية الإجلاء "بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية، وتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب من قبل الفريق الطبي من التحالف، حيث تبين إصابته البالغة وسوء حالته الصحية".
وتابع: "بعد استكمال كافة الترتيبات اللازمة، تم إجلاء ونقل المصاب (إيراني الجنسية) إلى المستشفى العسكري بجازان".
وأضاف المالكي أن "السعودية قد تلقت طلبا رسميا من السفير الإيراني ببعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، عبر البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، لطلب المساعدة التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة".
وأكد المتحدث أن "هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة، وانطلاقا من الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية كعادتها في مثل هذه الحالات".
وأضاف: "تعاملت قيادة القوات المشتركة للتحالف مع الموقف بحسب ما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية وكذلك الأعراف الدولية، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد بجنوب البحر الأحمر، وما تقوم به من أعمال عدائية ضد قوات التحالف وضد مصالح الشعب اليمني، وتهديدها المستمر لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر".