«عيدهم قد يكون الخميس».. دول تتحرى هلال عيد الفطر الليلة بينها دولتان عربيتان «الحوثيون» يستهدفون مصلى عيدي بـ«البيضاء» لماذا زار محمد بن سلمان المنطقة الجنوبية السعودية ؟.. شاهد بالفيديو مبادرة كويتية جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية... وقطر تعلن موقفها شاهد : اوبريت الحلم اليمني نيويورك تايمز: 5 نقاط تجعل محمد بن زايد أقوى زعيم عربي الخلافات السعودية القطرية تزداد عمقا .. والدوحة تخاطب الرياض ... لكم دينكم ولي ودين دولة عربية تتراجع عن الصوم وتحتفل اليوم بعيد الفطر بدلاً من الأربعاء وزير الدفاع يتفقد جرحى الجيش الوطني بمأرب فتاوى شرعية تحسم أمر صيام اليوم واليمنيون يفطرون رغما عن الحوثي
احتفلت عدد من الدول العربية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، بأول أيام عيد الفطر، بعد الإعلان مساء أمس عن ثبوت هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي.
وأعلنت، مساء أمس، الهيئات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في 17 دولة حول العالم أن أمس الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، وأن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.
ومن بين هذه الدول جاءت السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر واليمن (مليشيات الحوثي أعلنت أن عيد الفطر الأربعاء) ولبنان والعراق وتركيا والجزائر والصومال وليبيا (بعد ساعات من إعلانها الأربعاء أول أيام العيد، تراجعت وأعلنت أن العيد الثلاثاء) وجزر القمر وجيبوتي وفرنسا وروسيا والنمسا وأمريكا.
بينما أعلنت كل من مصر، وتونس، وسوريا، والأردن، وفلسطين، والسودان، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا، تعذر رؤية الهلال، وعليه أعلنت أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.
وبين هذه الدول وتلك، تأتي مجموعة أخرى من الدول قد يكون العيد عندهم بعد غد الخميس، وليس يوم غد الأربعاء، حيث ستقوم هذه الدول بتحري هلال شوال اليوم الثلاثاء الذي يصادف فيها 29 رمضان حيث تأخرت في الصيام عن باقي دول المنطقة.
ومن بين هذه الدول سلطنة بروناي، والهند، وباكستان، وبنغلادش، وإيران، وسلطنة عمان، والمغرب.