«الحوثيون» يستهدفون مصلى عيدي بـ«البيضاء»

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أقدمت ميلشيا الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 م على استهداف مصلى للعيد في محافظة البيضاء وسط البلاد.
ونقل موقع “سبتمبر نت” عن مصادر محلية قولها إن ميلشيا الحوثي الانقلابية استهدفت بقذائف الهاون والعيارات الثقيلة مصلى العيد بمنطقة الزوب بمديرية القريشية”.
وأضافت المصادر” أن الميلشيا الحوثية استهدفت المصلى قبيل أداء صلاة عيد الفطر المبارك، في محاولة لمنع المصلين من إقامة الصلاة”.