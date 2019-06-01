«الحوثيون» يستهدفون مصلى عيدي بـ«البيضاء»

الثلاثاء 04 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أقدمت ميلشيا الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 م على استهداف مصلى للعيد في محافظة البيضاء وسط البلاد.

ونقل موقع “سبتمبر نت” عن مصادر محلية قولها إن ميلشيا الحوثي الانقلابية استهدفت بقذائف الهاون والعيارات الثقيلة مصلى العيد بمنطقة الزوب بمديرية القريشية”.

وأضافت المصادر” أن الميلشيا الحوثية استهدفت المصلى قبيل أداء صلاة عيد الفطر المبارك، في محاولة لمنع المصلين من إقامة الصلاة”.