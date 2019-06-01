لماذا زار محمد بن سلمان المنطقة الجنوبية السعودية ؟.. شاهد بالفيديو مبادرة كويتية جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية... وقطر تعلن موقفها شاهد : اوبريت الحلم اليمني نيويورك تايمز: 5 نقاط تجعل محمد بن زايد أقوى زعيم عربي الخلافات السعودية القطرية تزداد عمقا .. والدوحة تخاطب الرياض ... لكم دينكم ولي ودين دولة عربية تتراجع عن الصوم وتحتفل اليوم بعيد الفطر بدلاً من الأربعاء وزير الدفاع يتفقد جرحى الجيش الوطني بمأرب فتاوى شرعية تحسم أمر صيام اليوم واليمنيون يفطرون رغما عن الحوثي إيران تكشف عن مدينة صواريخ جديدة تحت الأرض ... شاهد بالفيديو المجلس العسكري السوداني يعلن الحرب والمواجهة مع الثوار والمعتصمين .. قرارات حاسنة ومفاجئة
قام الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء، بزيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة جازان، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات المشتركة وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية. وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ونقل الأمير محمد بن سلمان لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز، وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.
ويشار إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي يزور فيها الأمير محمد بن سلمان جنود الحد الجنوبي، في مناسبة كهذه، فقد صلى مع الجنود صلاة عيد الأضحى عام 2016، وهو حينها ولي لولي العهد.