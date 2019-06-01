الخلافات السعودية القطرية تزداد عمقا .. والدوحة تخاطب الرياض ... لكم دينكم ولي ودين دولة عربية تتراجع عن الصوم وتحتفل اليوم بعيد الفطر بدلاً من الأربعاء وزير الدفاع يتفقد جرحى الجيش الوطني بمأرب فتاوى شرعية تحسم أمر صيام اليوم واليمنيون يفطرون رغما عن الحوثي إيران تكشف عن مدينة صواريخ جديدة تحت الأرض ... شاهد بالفيديو المجلس العسكري السوداني يعلن الحرب والمواجهة مع الثوار والمعتصمين .. قرارات حاسنة ومفاجئة وزارة الاوقاف تطالب رئيس مجلس النواب بسرعة حل مشكلة الجواز اليمني وانعدامة هكذا دمر شيعة الشوارع والمراجع في ثلاث دول عربية النسيج الاجتماعي لبلدانهم ... العيد يومان والشعب واحد الإعلان عن تقدم كبير للجيش بمعقل «الحوثيين» «حزب الإصلاح» يوجه دعوه هامة لكافة القوى الوطنية ويخاطب قيادة التحالف بهذه الكلمات
أعلنت ليبيا أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ساعات من إعلانها أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان وأن غدًا أول أيام عيد الفطر.
جاء ذلك في بيانين منفصلين نشرتهما، دار الإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة بالبيضاء والهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق في ساعة متأخرة، بعد ساعات من الإعلان بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن أول أيام العيد سيكون يوم الأربعاء وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.
وذكرت الهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق أنه قد توجب بداية الإعلان على عدم ثبوت دخول الشهر غير أنه بلغنا لاحقا ثبوت رؤيته مساء الثلاثاء في مناطق مختلفة من بلادنا ليبيا، من بينها مدينة سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد.
وقالت دار الإفتاء الليبية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء في الساعات الأخيرة من الليل مع فضيلة المفتي، وإخباره إياه بأنه ثبتت لديهم شهادة برؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل، فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر".ووفق مراسل الأناضول فإن العاصمة طرابلس شهد بعد ذلك الإعلان إعادة المحال التجارية فتح أبوابها من جديد وعادت حركة الأسواق لكي يتسنى للمواطنين شراء لوازم العيد.
وأعلنت السعودية وقطر والكويت ولبنان والعراق واليمن، أن الإثنين هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1440ه، والثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.
بينما أعلنت كل من مصر وفلسطين والأردن أنه لم تثبت رؤية هلال شوال، وعليه فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء، هو أول أيام العيد.