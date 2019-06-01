الخلافات السعودية القطرية تزداد عمقا .. والدوحة تخاطب الرياض ... لكم دينكم ولي ودين دولة عربية تتراجع عن الصوم وتحتفل اليوم بعيد الفطر بدلاً من الأربعاء وزير الدفاع يتفقد جرحى الجيش الوطني بمأرب فتاوى شرعية تحسم أمر صيام اليوم واليمنيون يفطرون رغما عن الحوثي إيران تكشف عن مدينة صواريخ جديدة تحت الأرض ... شاهد بالفيديو المجلس العسكري السوداني يعلن الحرب والمواجهة مع الثوار والمعتصمين .. قرارات حاسنة ومفاجئة وزارة الاوقاف تطالب رئيس مجلس النواب بسرعة حل مشكلة الجواز اليمني وانعدامة هكذا دمر شيعة الشوارع والمراجع في ثلاث دول عربية النسيج الاجتماعي لبلدانهم ... العيد يومان والشعب واحد الإعلان عن تقدم كبير للجيش بمعقل «الحوثيين» «حزب الإصلاح» يوجه دعوه هامة لكافة القوى الوطنية ويخاطب قيادة التحالف بهذه الكلمات
تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، ومعه محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ومحافظ صعدة اللواء هادي طرشان، اليوم جرحى الجيش الوطني في سكن النصر لرعاية وتأهيل الجرحى بمحافظة مأرب.
وهنأ الفريق المقدشي الجرحى الذين أصيبوا أثناء مشاركتهم في معارك دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بمناسبة عيد الفطر، ناقلا لهم تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
واطّلعوا على مستوى الخدمات العلاجية وبرامج الرعاية المقدمة للأبطال الجرحى.. مؤكدا اهتمام القيادة السياسية والعسكرية برعاية وعلاج الجرحى تقديرا لتضحياتهم الشجاعة في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما لأنهم افتدوا الوطن الغالي بأغلى ما يملكون.. موجها بسرعة تسفير الجرحى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج وايلاء الجرحى مزيد من الاهتمام والرعاية.
وعبّر المقدشي عن اعتزازه بالمعنويات العالية التي يتمتع بها الجرحى الذين نستمد منهم العزيمة والصبر والثبات في هذه المعركة المصيرية التي فرضتها المليشيا الحوثية على شعبنا.
مثمنا اسناد ودعم الأشقاء في دول التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومواقفهم الاخوية في دعم الشعب اليمني لاستعادة شرعيته ودولته وصد المخططات الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة.
وكان وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في ساحة مصلى العيد بمدينة مأرب بحضور قيادة السلطة المحلية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية.