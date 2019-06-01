وزير الدفاع يتفقد جرحى الجيش الوطني بمأرب

الثلاثاء 04 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، ومعه محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ومحافظ صعدة اللواء هادي طرشان، اليوم جرحى الجيش الوطني في سكن النصر لرعاية وتأهيل الجرحى بمحافظة مأرب.

وهنأ الفريق المقدشي الجرحى الذين أصيبوا أثناء مشاركتهم في معارك دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بمناسبة عيد الفطر، ناقلا لهم تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واطّلعوا على مستوى الخدمات العلاجية وبرامج الرعاية المقدمة للأبطال الجرحى.. مؤكدا اهتمام القيادة السياسية والعسكرية برعاية وعلاج الجرحى تقديرا لتضحياتهم الشجاعة في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما لأنهم افتدوا الوطن الغالي بأغلى ما يملكون.. موجها بسرعة تسفير الجرحى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج وايلاء الجرحى مزيد من الاهتمام والرعاية.

وعبّر المقدشي عن اعتزازه بالمعنويات العالية التي يتمتع بها الجرحى الذين نستمد منهم العزيمة والصبر والثبات في هذه المعركة المصيرية التي فرضتها المليشيا الحوثية على شعبنا.

مثمنا اسناد ودعم الأشقاء في دول التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومواقفهم الاخوية في دعم الشعب اليمني لاستعادة شرعيته ودولته وصد المخططات الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة.

وكان وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في ساحة مصلى العيد بمدينة مأرب بحضور قيادة السلطة المحلية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية.