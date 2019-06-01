فتاوى شرعية تحسم أمر صيام اليوم واليمنيون يفطرون رغما عن الحوثي

الثلاثاء 04 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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اثار اعلان الحوثيين بأن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان ، بعد اعلان وزارة الاوقاف في الحكومة الشرعية ثبوت رؤية هلال شوال والثلاثاء اول ايام العيد ؛ اثار ضجة واسعة وتسبب في حالة ارباك وانقسام لم تشهدها اليمن من قبل.

ومع ان الحوثييين في مناطق سيطرتهم ، لاحقوا المواطنيين واعتقلوا من حاول اقامة صلاة العيد ، الا ان الكثير منهم افطروا سرا.

وعقب اعلان الحوثيين الذين جاء متأخرا ، صدرت عدة فتاوى واراء شرعية بعضها فردية (اطلع عليها مأرب برس) حول بطلان صيام اليوم من صحته .

وأكدت هيئة علماء اليمن بأن يوم الثلاثاء الموافق 4/ 6/ 2019 م هو يوم عيد الفطر المبارك 1/ شوال من عام 1440 هجرية، وقالت إن ذلك بناءً على ثبوت رؤية هلال شوال كما جاء في إعلان الحكومة الشرعية الصادر من وزارة الأوقاف والإرشاد.

وأصدرت الهيئة التي يرأسها الشيخ عبدالمجيد الزنداني وتضم مجموعة كبيرة من شيوخ الدين المحسوبين على تيارات سنية، فتوى تقضي بحرمة صوم يوم العيد بعد ثبوت رؤية الهلال.وحسب الفتوى فإنه "من كان من أبناء شعبنا تحت سلطة وتعسف جماعة الحوثي المتمردة فالحكم واحد يشمل الجميع ولهم ان لا يظهروا شعائر العيد إذا خافوا على أنفسهم من فتنة الحوثي".

بينما صدرت فتاوى اخرى أبرزها فتوى للشيخ محمد الصادق مغلس تختلف مع ما ورد في فتوى هيئة علماء اليمن

وقال الشيخ مغلس "بالنسبة للصوم والافطار فهي عبادة جماعية ولذا فعلى الشخص أن يلتزم بالمجتمع الذي حوله في عبادة الصوم والإفطار والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس)".

ومما صدر فتوى عضو هئية علماء اليمن الشيخ علي القاضي جاء فيها :

غدا الثلاثاء عيد!

تقبل الله منا ومنكم

واما اعلان الحوثة ان غدا من رمضان فهو باطل لعدة اسباب:

الاول :انه ناشيء عن مكايدة سياسية لا عن علم ورؤية ولا عن دين

الثاني :اننا نتبع حكومة شرعية نصوم ونفطر بفطرها ونامنها على زكاتنا ونثق بها فعلى كل اليمنيين الاتزام باعلانها الصوم والفطر ومواقيت الصلاة لعموم الادلة الشرعية الآمرة بطاعة ولي الامر في ذلك

الثالث: ان الحوثة ليسوا أمناء على دين الناس ولا على ارواحهم واموالهم الخ لما هم فيه من اجرام متعمد وفساد فكري الخ

فمتى كان القاتل الناهب المنحرف فكرا ومنهجا أمينا على الاحكام الشرعية

الرابع:ان سيطرة الحوثة على بعض اليمن لا يجعل لهم حق الطاعة لا في صوم ولا فطر ولا زكاة الخ لقلة دينهم وأمانتهم وفساد طريقتهم وظلمهم وتعديهم على الناس الخ

*ولكن ان خاف على انفسهم سكان المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون فليسروا بالفطر خشية على حياتهم او اموالهم من بطش الحوثة ويصلوا العيد قضاءا مع الحوثة حفاظا انفسهم

الرابع: ان تستر الحوثيون بعلماء او غيرهم بان غدا رمضان فلا قيمة لذلك لكونهم مكرهين في الغالب فقهر الحوثة للناس لا يخالف فيه عاقل ثم لان الحوثة بغاة وعصابة وليسوا دولة نعتمد عليها في ديننا ودنيانا واخيرا لان رؤية السعودية وإعلانها يكفي لعموم حديث صوموا لرؤيته الخ ففهم منهم جمهور الائمة اي غالبيتهم ان رؤية بلد يلزم كل المسلمين فضلا عن البلاد المجاورة لها ولا يتسع المجال في هذه العجالة لبيان الادلة الشرعية

والله اعلم

الشيخ علي القاضي عضو هيئة علماء اليمن.

* فتوى اخرى

فتوى لعموم أهل اليمن ...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الامين القائل صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

وبما ان وزارة الاوقاف في عدن قد اعلنت ثبوت الهلال وان غدا الثلاثاء هو يوم عيد الفطر

فإن هذه الرؤية لازمة في عموم محافظات اليمن لعموم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

واليمن بلد واحد ومطلع واحد لا تفرقه السياسات

ولا دخل للسياسات في الرؤية فمن اثبت الرؤية حجة على من نفاها

وليس من نفى حجة على من اثبت .. سواء من شرعية او انقلاب

فالعبرة بثبوت الرؤية من جهة معتمدة

وقالت وزارة الاوقاف

في بيان لها إنه وبفضل الله وبعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام، ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها في السواحل اليمنية، وتأكد مطلع الهلال.. فقد ثبت لدى وزارة الأوقاف والإرشاد رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هجرية، وبذلك يكون يوم غد ( الثلاثاء الموافق 04/ يونيو/ 2019 ميلادية هو أول أيام عيد الفطر المبارك ). انتهى

وعليه وبهذا البيان والاثبات فالرؤية واحدة لعموم اليمن

ومحافظاته

فالعيد في جميع المحافظات تحت الشرعية او الحوثي

واحد بهذه الرؤية الشرعية وهو يوم الثلاثاء بعيدا عن المناكفات والسياسات ...

خاصة وقد عضد هذه الرؤية وجود الهلال في البلدان المجاورة والعراق وغيرها و هذا مذهب جمهور العلماء من سلف الامة وخلفها هو العمل باتحاد المطالع وعموم الادلة واطلاقها تدل عليه...

والحمد لله رب العالمين

كتبها الفقير الى الله

فضل بن عبد الله مراد