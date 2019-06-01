إيران تكشف عن مدينة صواريخ جديدة تحت الأرض ... شاهد بالفيديو

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كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، عن مدينة صواريخ موجودة تحت الأرض، بالتزامن مع التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية، فيديو نشرته وزارة الدفاع الإيرانية، عن مدينة الصواريخ الموجودة تحت الأرض والتي تحتوي على الصواريخ والقنابل المختلفة.
وأظهر المقطع الذي نشر على صفحة "إيران ميليتاري تيوب" نفقا عميقا تحت الأرض مملوءا بالأسلحة والشاحنات، بالإضافة إلى جنود يقومون بنقل أحد الصواريخ إلى مكان الإطلاق.
وكشفت إيران بهذا الفيديو عن أحدث صواريخها التي تنتمي إلى نظام الصواريخ الباليستية "قيامة-1".