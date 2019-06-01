إيران تكشف عن مدينة صواريخ جديدة تحت الأرض ... شاهد بالفيديو المجلس العسكري السوداني يعلن الحرب والمواجهة مع الثوار والمعتصمين .. قرارات حاسنة ومفاجئة وزارة الاوقاف تطالب رئيس مجلس النواب بسرعة حل مشكلة الجواز اليمني وانعدامة هكذا دمر شيعة الشوارع والمراجع في ثلاث دول عربية النسيج الاجتماعي لبلدانهم ... العيد يومان والشعب واحد الإعلان عن تقدم كبير للجيش بمعقل «الحوثيين» «حزب الإصلاح» يوجه دعوه هامة لكافة القوى الوطنية ويخاطب قيادة التحالف بهذه الكلمات قرار نهائي بشأن إيقاف شيرين عن الغناء! دولة خليجية تستضيف مونديال الأندية عامي 2019 و2020م مدرب أوغندا: وضعنا خطة لإيقاف محمد صلاح ماذا يحدث لجسمك عندما تدخن التبغ وعند الإقلاع عنه؟
طالبت وزارة الاوقاف اليمنية من رئيس مجلس النواب سرعة حل اشكالية انعدام الجواز وتوفيره في أسرع وقت ، خوفا من اي انعكاسات سلبية على موسم الحج الحالي .
جاء هذا خلال تفقد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني اليوم مكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة واطلع على مهام المكتب والخدمات التي يقدمها للحجاج والمعتمرين اليمنيين،.
وكان في استقباله وكلاء وزارة الأوقاف والارشاد مختار الرباش وعادل العصيمي وطارق القرشي.
كما استمع البركاني الى شرح من ممثلي وكالات الحج والعمرة بشأن إشكالية عدم توفر الجوازات للحجاج اليمنيين، لا سيما وان الوقت المحدد لقبول الحجاج على وشك الانتهاء الأمر الذي قد يتسبب بعرقلة أداء مناسكهم هذا العام.p>واستمع الى شرح عن سير عمل اللجان والادارات العاملة في المكتب والتقى بالموظفين وهنأهم بمناسبة عيد الفطر المبارك..
مشيدا بالانجازات والنجاح الذي حققته وزارة الاوقاف والارشاد في سبيل خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من اليمن.
وأكد على أهمية مضاعفة جهود خدمة ورعاية حجاج ومعتمري اليمن وايلاءهم كامل المتابعة والرعاية طوال رحلتهم من اليمن وإلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم.
وفي هذا الشأن أكد رئيس مجلس النواب على إيلاء قضية الجوازات اولوية عاجلة، منوها بأنه سيتم التواصل مع الحكومة لحل هذه المشكلة وخلال فترة وجيزة.
وفي سياق متصل ، استمع رئيس مجلس النواب من قيادة الجالية اليمنية في مكة المكرمة لمجمل اوضاع أبناء الجالية، واشاد البركاني بقيادة المملكة العربية السعودية وتعاملها مع قضية المغتربين اليمنيين ، وقال البركاني " إن من لم يبخلوا على اليمن بدماء ابناءهم لن يبلخوا بما هو دون ذلك"..