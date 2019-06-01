هكذا دمر شيعة الشوارع والمراجع في ثلاث دول عربية النسيج الاجتماعي لبلدانهم ... العيد يومان والشعب واحد

الثلاثاء 04 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 صباحاً / مارب برس - مأرب

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تشهد كل من سوريا واليمن والعراق انقساما بشأن بداية عيد الفطر لعام 1440 هجرية، وهو مظهر يعكس الأوضاع في تلك الدول العربية.

في سوريا، أعلن القاضي الشرعي الأول ب‍دمشق، محمود المعراوي، أنه لم يُر هلال شهر شوال الاثنين، وعليه فإن أول شوال، أول أيام عيد الفطر، هو الأربعاء 5 حزيران/ يونيو الجاري، بحسب وكالة "سانا" للأنباء التابعة للنظام. بينما قال المجلس الإسلامي السوري، التابع للمعارضة، في بيان، "إنه نظرا لاعتماد دخول شهر شوال في الأقطار المجاورة لسوريا، فإن المجلس الإسلامي قرر أن الثلاثاء (الرابع من الشهر الجاري) هو أول أيام عيد الفطر".

وفي اليمن، قالت وزارة الأوقاف والإرشاد التابعة للحكومة المعترف بها، في بيان، إنه تأكدت رؤية هلال شوال، وإن الثلاثاء هو أول أيام العيد. بينما قالت لجنة الأهلة، التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، إنه تعذر رؤية هلال شوال، ومن ثم فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر. وتسيطر قوات الحوثيين على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014، وتخوض حربا ضد القوات الموالية للحكومة، دخلت عامها الخامس.

وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، خلال مؤتمر صحفي، أن الثلاثاء هو غرة شوال، أول أيام عيد الفطر. بينما قال مكتب المرجع الشيعي، علي السيستاني، في بيان مقتضب، إنه سيتم الثلاثاء تحري رؤية هلال شوال، حيث إن الاثنين هو الثامن والعشرون من رمضان.

وفيما أعلنت كل من السعودية، والبحرين، والإمارات، وقطر، والكويت، أن الثلاثاء هو أول أيام العيد، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأعلنت كل من مصر، وفلسطين، والأردن، وليبيا، أن الأربعاء هو بداية العيد، لعدم ثبوت رؤية الهلال. ويوافق الاثنين اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان في كل من المغرب، وسلطنة عمان، وباكستان، وبنغلاديش، والهند، وسلطنة بروناي، لذا ستتحرى تلك الدول، الثلاثاء، هلال شهر شوال.