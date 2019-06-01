الإعلان عن تقدم كبير للجيش بمعقل «الحوثيين»

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شنت قوات الجيش الوطني، اليوم الإثنين 3 يونيو 2019 م هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.
وذكر موقع الجيش "سبتمبر نت" ان قوات الجيش قد تمكنت خلال الهجوم، من احراز تقدمات كبيرة، باتجاه مركز مديرية كتاف.
وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.
في السياق قصفت مدفعية الجيش الوطني، صباح اليوم، عدة تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية، في أطراف مركز المديرية.
واستهدف القصف، تجمعات المليشيا، خلف سلسلة مرتفعات "عنبان"، و"جبل الطير" الإستراتيجي الواقع على تخوم مركز مديرية كتاف، مخلفا خسائر كبيرة في صفوفها.