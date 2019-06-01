مدرب أوغندا: وضعنا خطة لإيقاف محمد صلاح

الثلاثاء 04 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر، مدرب منتخب أوغندا، أنه وضع خطة لإيقاف خطورة محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت مصر البلد المضيف في المجموعة الأولى مع منتخبات أوغندا وزيمبابوي والكونغو، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/ تموز المقبل.

وقال ديسابر لموقع "جول" العالمي: "أعرف منتخب مصر جيدا خاصة محمد صلاح. هو واحد من اللاعبين الذين يمتلكون إمكانيات فردية رائعة ولديه القابلية لأن يكون مصنفا ضمن أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي، وسيكون لدينا خطة لإيقافه في مباراتنا ضد مصر".

وتابع "اللعب أمام مصر هو لحظة رائعة لأنها البلد المضيف وأيضا بسبب تواجد الجماهير بكثافة خلال مباراتنا معهم، وسوف تضع تلك الجماهير ضغطا كبيرا عليهم وسوف نحاول اقتناص النقاط الثلاث في أول مباراتين قبل مواجهة مصر في الجولة الأخيرة".

وأضاف "أعرف مصر جيدا فقد عملت هناك سابقا عندما دربت الإسماعيلي وذلك سيعطيني فرصة للتأقلم، ولقد أقمنا معسكرا بالفعل في مصر لإعطاء اللاعبين الفرصة للتعرف على الأجواء وسرعة التأقلم".

وأتم "بالنسبة لي السنغال هي المرشحة للفوز باللقب فلديهم العديد من اللاعبين الرائعين ويأتي خلفهم مصر ثم المغرب ثم نيجيريا، لكن علينا أن ننتظر فقد يأتي منتخب آخر ويخطف اللقب".