ماذا يحدث لجسمك عندما تدخن التبغ وعند الإقلاع عنه؟

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كشفت الكثير من الدراسات عن الآثار الضارة لتدخين السجائر على الجسم، حتى أن بعضها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة.
ويزيد التدخين من خطر الوفاة من جميع الأسباب، وليس فقط تلك المرتبطة باستخدام التبغ، كما يؤثر على الجهاز التنفسي والجهاز التناسلي والجلد والعينين، بالإضافة إلى أنه يضاعف من خطر العديد من أنواع السرطان المختلفة.
وفي ما يلي أبرز الآثار المحتملة لتدخين السجائر على جسم الإنسان:
1- تلف الرئة:
يؤثر تدخين السجائر على صحة الرئة لأن الشخص يتنفس ليس فقط النيكوتين ولكن أيضا مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية الإضافية. ويمثل تدخين السجائر خطرا أكبر للموت من اضطراب الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، كما ترتبط السجائر أيضا بتطور انتفاخ الرئة وإلتهاب الشعب الهوائية المزمن. ويمكن أن تؤدي أيضا إلى تفاقم نوبة الربو.
2- أمراض القلب:
تدخين السجائر يمكن أن يتلف القلب والأوعية الدموية وخلايا الدم. ويمكن أن تزيد المواد الكيميائية والقطران الموجودة في السجائر من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ويفاقم التدخين أيضا من خطر الإصابة بأمراض الشريان المحيطي (PAD)، وهذه الحالة تضاعف من خطر التعرض لجلطات الدم، والذبحة الصدرية، أو ألم في الصدر، والسكتة الدماغية والنوبة القلبية.