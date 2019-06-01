شركة طيران خليجية تلغي رحلاتها إلى السودان

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أعلنت شركة طيران فلاي دبي إلغاء رحلاتها إلى السودان اليوم، بسبب الأوضاع في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقالت الشركة في بيان رسمي: " بسبب الاوضاع الراهنة في السودان ، تم إلغاء رحلات فلاي دبي اليوم . وهذا يشمل عملياتنا لكل من الخرطوم (FZ631 / FZ632) وبورتسودان (FZ635).
ودعت فلاي دبي المسافرين على الرحلات المتأثرة للاتصال بوكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للشركة في دبي على الرقم 600544445 لإعادة الحجز إلى رحلة لاحقة أو استرداد قيمة الحجز، مؤكدة أنها تواصل مراقبة الوضع في السودان.