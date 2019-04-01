هل يطلق رئيس الوزراء التركي السابق داود أوغلو حزبا جديدا؟

الإثنين 03 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 341

تناقلت وسائل إعلام تركية، تصريحات جديدة لرئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، معتبرة أنها إشارات قوية لقربه الإعلان عن حزب جديد.

وقال داود أوغلو في تصريحات خلال إفطار شارك فيه في قونيا، “أدعوكم إلى رؤية جديدة وحال وموقف جديدين لكي لا نفقد قيمنا”.

ولفتت صحيفة “سوزجو” ، إلى أنه شارك بإفطارات في إسطنبول وأنقرة وديار بكر وقونيا، بصحبة عدد من الشخصيات التي تقلدت سابقا مناصب في حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا.

وفي مقطع الفيديو، من أنقرة قال داود أوغلو: “أدعوكم جميعا إلى التغيير أو اتخاذ موقف أو حال جديد، لكي لانفقد قيمنا الأساسية بحسب بل أيضا مكتسباتنا وحرياتنا”.

وأضاف: “هذه الحالة الجديدة ستكون نتاج موقف يخاطب مستقبل ومصلحة شعبنا والإنسانية جمعاء، باختصار إما حال جديد أو الانهيار”.

وقالت الصحيفة، إن نشطاء التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع الفيديو، لداود أوغلو في قونيا، معتبرين أنه انطلاق فعلي للإعلان عن تشكيل حزب جديد.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، بعد انتهاء كلمته، قال داود أوغلو، إن ما يعنيه بالدولة الجديدة، هو موقف أو حال وخطوات جديدة.

وأشار ردا على سؤال آخر من أحد الصحفيين، حول نيته الانفصال عن حزب العدالة والتنمية بعد عيد الفطر، أجاب داود أوغلو: “لقد عبرت عن آرائي بشكل صريح وصادق، وليس من أجل شيء بالمستقبل”.

وتابع: “سأستمر بانتقاد أوجه القصور والسلبيات، وسأواصل دعم الخطوات الإيجابية، علينا أن نعبر عن آرائنا بشأن كافة القضايا التي نراها غير إيجابية”.

ولفت إلى أنه لم يجر أي لقاء حول أي منصب أو مهمة جديدة، مضيفا: “ليس لدي طموح بذلك”.

وأوضح، أنه لا يقيم المسائل على أساس المنصب أو المقام، وأعتقد أن زملائي أيضا لا يقيمونها على هذا الأساس، وأرى أنه يجب التعبير عن القناعات بشكل واضح أمام الرأي العام”.

يشار إلى أن الرئاسة التركية، دعت جميع من كانوا قد تولوا في السابق، منصب رئاسة البرلمان، ومنصب نائب الرئيس، ليكونوا أعضاء في الهيئة الاستشارية العليا”.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إجراءات جديدة، بعودة عدد من الشخصيات في الحزب، إلى العمل الحكومي، وصفها مراقبون بأنها تأتي في سياق ترميم داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وخطوات استباقية لأي حراك نحو تشكيل حزب جديد.