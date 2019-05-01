الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا العسكر يرتكبون مجازر مروعة بالمعتصمين في السودان والقتلى بالعشرات دول عربية تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر... و3 دول تفطر الأربعاء قيادي حوثي بارز يتعرّض لكمين مسلح في «صنعاء» عاجل : اليمن تنقسم حول موعد عيد الفطر والحوثيون يخرجون باعلان مفاجئ «الحـوثيـون» يزفون مُفاجـئة عيدية صـادمة لـ«منتسبي الجـيش» في مناطـق سيطـرتهم عاجل : الاعلان عن موعد اول ايام عيد الفطر المبارك مخاوف من إعدام الحوثيين صحافيين معتقلين مركز فلكي دولي يُعلن عن توقعاته بشأن موعد «عيد الفطر» الحوثي يفرض خطب الإرهاب على منابر العيد
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمرا ملكيا جديدا، حيث أعلن الديوان الملكي في السعودية عن أمر ملكي يتعلق بهيئة حقوق الإنسان في المملكة.
وجاء في الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الملك أمر "بتعيين عبدالعزيز بن عبدالله الخيال نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة".
وأنشئت هيئة حقوق الإنسان بموجب"تنظيم هيئة حقوق الإنسان"، وبحسب موقع الهيئة على الإنترنت تهدف الهيئة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
والهيئة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، ولها الاستقلال التام في ممارسة مهامها التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في تنظيمها.