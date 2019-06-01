دول عربية تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر... و3 دول تفطر الأربعاء

الإثنين 03 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت عدة دول عربية، يوم غد الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتضمنت قائمة الدول المعلنة عن حلول عيد الفطر يوم الثلاثاء، كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين والعراق وقطر واليمن.

وعلى ذات الصعيد، أعلنت كل من الأردن وفلسطين ومصر، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وكانت مالي أول دولة إسلامية احتفلت بعيد الفطر، اليوم الاثنين، بعد تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الأحد في عدة مناطق من البلاد.