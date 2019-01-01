عاجل : اليمن تنقسم حول موعد عيد الفطر والحوثيون يخرجون باعلان مفاجئ

الإثنين 03 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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انقسمت اليمن بخصوص عيد الفطر ، ففي حين اعلنت الاوقاف في الحكومة الشرعية ان غدا هو اول ايام عيد الفطر ، اعلنت دار الافتاء الخاضعة للحوثيين ان غدا هو المتمم لشهر رمضان.

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد أن يوم غدٍ الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.

وقال بيان صادر عن الوزارة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" بعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام، ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها في السواحل اليمنية، وتأكد مطلع الهلال.. فقد ثبت لدى وزارة الأوقاف والإرشاد رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هجرية،وبذلك يكون يوم غد ( الثلاثاء الموافق 04/ يونيو/ 2019 ميلادية هو أول أيام عيد الفطر المبارك )لقول النبي الأعظم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما )".

فيما اعلنت دار الإفتاء. بصنعاء أن يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان لتعذر رؤية هلال شوال وأن يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك .

وأوضحت دار الإفتاء في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحوثية أن لجنة مراقبة الأهلة بمحافظة الحديدة قامت مساء اليوم الاثنين بمراقبة وتحري رؤية هلال شهر شوال أثناء الغروب وبعده وتعذر رؤية هلال شوال لهذا العام بعد غروب شمس اليوم 29 رمضان 1440هـ، وعملاً بقوله تعالى "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج", وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا العدة "، فإن يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4 يونيو هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.