عاجل : الاعلان عن موعد اول ايام عيد الفطر المبارك

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وزارة الأوقاف اليمنية التابعة للحكومة الشرعية تعلن أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك
المحكمة العليا بالسعودية تعلن أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك
الكويت والامارات : غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك
الأردن: غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
قطر والعراق تعلنان غدا الثلاثاء اول ايام عيد الفطر المبارك.
مصر وفلسطين : عدم ثبوت رؤية هلال شوال وبذلك غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان ويوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
«اسرة تحرير موقع مأرب برس تهنئ الشعب اليمني والامتين العربية والاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك».
كل عام وانتم بخير ..