عاجل : الاعلان عن موعد اول ايام عيد الفطر المبارك

الإثنين 03 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 6150

وزارة الأوقاف اليمنية التابعة للحكومة الشرعية تعلن أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك

المحكمة العليا بالسعودية تعلن أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الكويت والامارات : غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الأردن: غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

قطر والعراق تعلنان غدا الثلاثاء اول ايام عيد الفطر المبارك.

مصر وفلسطين : عدم ثبوت رؤية هلال شوال وبذلك غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان ويوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

«اسرة تحرير موقع مأرب برس تهنئ الشعب اليمني والامتين العربية والاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك».

كل عام وانتم بخير ..