مركز فلكي دولي يُعلن عن توقعاته بشأن موعد «عيد الفطر»

الإثنين 03 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- وكالات

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كشف مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، الظروف المتعلقة برؤية هلال شهر شوال في مختلف أنحاء العالم، محددا اليوم الأول المتوقع لعيد الفطر.

وكان مركز الفلك الدولي، قد أعلن أن المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال، أصدروا بيانا موحدا يمثل "الرأي الفلكي" المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية.

وأصدر البيان المتعلق بظروف رؤية هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440 هجري، 30 متخصصا من 14 دولة.

وأوضح المركز أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مدير مركز الفلك الدولي قوله "إن جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال "غير ممكنة" يوم الاثنين بجميع الوسائل من جميع قارة أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يعني أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر فلكيا".

وشدد عودة على أن مركز الفلك الدولي "غير مخول بإعلان العيد رسميا"، لكن مهمته هي "شرح الموضوع فلكيا، وتوضيح الحقائق العلمية حول رؤية الهلال".

وأضاف أن "القمر سيغيب، الاثنين، في معظم الدول العربية، بعد غياب الشمس بدقيقتين، مما سيجعل مهمة رؤيته مستحيلة بعد الغروب، لتتأجل رؤيته إلى الثلاثاء".

وأوضح عودة أن غرب قارة أميركا الشمالية، هي المكان الوحيد في العالم الذي سيستطيع رؤية الهلال يوم الاثنين، وبذلك سيعتبر العيد فلكيا يوم الثلاثاء في هذه المنطقة.

من ناحية أخرى، قال عودة إن دولة مثل تركيا قد تتخذ عيد الفطر يوم الثلاثاء، وذلك لأنها تكتفي بالحسابات الفلكية التي تبين أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من مكان ما في العالم.

وفيما يتعلق بالدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، ومنها بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية، فسيتم تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 4 يونيو.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، إن رؤية الهلال ستكون ممكنة في ذلك اليوم من تلك الدول، وعليه من المتوقع أن يكون يوم العيد فيها يوم الأربعاء 5 يونيو.