ترحيل 650 مهاجرًا أفريقيًا من اليمن صنعاء في زمن الانقلاب... عيد بلا راتب واستعدادات «شكلية» صفقة جديدة بين الحوثيين والحكومة الشرعية الجوع يكوي بطون فقراء اليمن.. والحوثيون يمنعون توزيع الزكاة قوات الأمن السودانية تقتحم مقر اعتصام الخرطوم رسالة إصلاحية عاجلة تدق ناقوس الخطر في ”حضرموت“ وتطالب ”هادي“ بالتدخل الفوري قبل فوات الآوان الحوثيون يعلنون عن ”هجوم عسكري“ لهم في ”عدن“ تعليقا على ”قمم مكة“.. ”الزنداني“ يتحدث عن رسائل لقادة دول الخليج أول محافظة يمنية تعلن عن عدد الشهداء الذين قدمتهم في سبيل دحر الانقلاب الحوثي واستعادة الجمهورية (رقم مهول) احصائية مرعبة بعدد النساء المختطفات في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية
أعادت الحكومة اليمنية 650 مهاجرًا أفريقيًا غير نظامي إلى بلدانهم عبر مطار عدن على ست رحلات جوية ضمن عملية العودة الطوعية.
وقال مصدر مسؤول في اللجنة الحكومية المكلفة بعملية الترحيل: إن السلطات في البلاد حرصت على سلامة المهاجرين بما يتسق مع بنود القانون الدولي الإنساني وتوجت عملية الترحيل بنجاح كبير وفقًا لما هو مرسوم لها.
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن إعادة ترحيل المهاجرين الأفارقة تأتي في إطار جهود الحكومة المبذولة عبر اللجنة المشكلة من وزارتي الخارجية والداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات والمنظمة الدولية للهجرة.