صفقة جديدة بين الحوثيين والحكومة الشرعية

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أعلنت مليشيا الحوثي، الأحد، إتمام صفقة تبادل أسرى جديدة مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي بوساطة محلية، تشمل تحرير 62 من مسلحي الحوثي.
وأفاد عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى (تتبع الحوثي)، في منشور نشره عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أنه تم تحرير 62 أسير من أفراد الجيش واللجان الشعبية - في عملية تبادل مع الطرف الآخر (الحكومة اليمنية) في جبهة الساحل الغربي.
وقال المرتضى: إن "عملية التبادل تمت عبر وساطة محلية"، وستُنشر أسماء المفرج عنهم في وقت لاحق.
وتعد هذه الصفقة الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث أعلنت مليشيا الحوثي، الاثنين الماضي، إتمام صفقة لتبادل الأسرى مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي بوساطة محلية، تشمل تحرير 66 من مسلحيها.
ومنذ 2015 يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والحوثيين الذين سيطروا على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.