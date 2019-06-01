قوات الأمن السودانية تقتحم مقر اعتصام الخرطوم رسالة إصلاحية عاجلة تدق ناقوس الخطر في ”حضرموت“ وتطالب ”هادي“ بالتدخل الفوري قبل فوات الآوان الحوثيون يعلنون عن ”هجوم عسكري“ لهم في ”عدن“ تعليقا على ”قمم مكة“.. ”الزنداني“ يتحدث عن رسائل لقادة دول الخليج أول محافظة يمنية تعلن عن عدد الشهداء الذين قدمتهم في سبيل دحر الانقلاب الحوثي واستعادة الجمهورية (رقم مهول) احصائية مرعبة بعدد النساء المختطفات في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية بعد الموت.. ماذا يحدث لحسابات الراحلين؟ مشهد مرعب لسفينة سياحية بإيطاليا ترتطم بالميناء (شاهد) مذهل وعجيب دراسة حدثة .. القيلولة ماذا تصنع بالأطفال الصغار تصفية مؤسسة رجل أعمال خليجي تضم 91 سيارة فارهة ودعوة لراغبين في الشراء
قال شهود إن قوات الأمن السودانية اقتحمت موقع اعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين وسط طلقات نار فيما وصفه نشطون بأنها محاولة لفض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن شخصين على الأقل قتلا كما أصيب العشرات خلال الهجوم الذي ما زال مستمرا.
وقال تجمع المهنيين السودانيين ،وهو الجماعة الرئيسية المنظمة للاحتجاج، في بيان "يقوم المجلس العسكري الانقلابي الآن بإبراز وجهه القمئ من خلال إحضاره قوات نظامية بعدد ضخم جدا لميدان الاعتصام للقيام بعملية فض ممنهج لاعتصامنا الباسل أمام القيادة العامة".
وأظهرت لقطات حية النار وهي تشتعل في خيام المحتجين في الوقت الذي كان فيه محتجون آخرون يفرون من مكان الاعتصام.
كما قال شاهد من رويترز إن آلاف المحتجين السودانيين أغلقوا طرقا بالحجارة والإطارات المشتعلة في مدينة أم درمان.
وأضاف أنه ليست هناك قوات أمن في المنطقة وأغلق رجال ونساء الشوارع الرئيسية والجانبية في أنحاء أم درمان.
وتدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين السودانيين على وسط العاصمة الخرطوم للمطالبة بحكم مدني وسط زيادة التوتر مع المجلس العسكري الحاكم الذي قال إن "ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار".
ويبرز الاحتشاد، الذي جاء تلبية لدعوة أطلقها زعماء الاحتجاج لتصعيد الضغط عل المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، اضطراب الوضع في السودان بعد نحو شهرين من عزل الجيش الرئيس عمر البشير.