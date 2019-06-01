رسالة إصلاحية عاجلة تدق ناقوس الخطر في ”حضرموت“ وتطالب ”هادي“ بالتدخل الفوري قبل فوات الآوان

الإثنين 03 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا عضو مجلس الشورى والقيادي البارز في حزب التجمع اليمني للاصلاح الشيخ صلاح باتيس، الأحد 2 يونيو/حزيران، الحكومة إلى إنقاذ الوضع ”المخزي“ في حضرموت والمحافظات المحررة.



وفي رسالة نشرها على ”فيس بوك“، رصدها ”مأرب برس“، قال ”باتيس“: "يا رئيس الجمهورية، يا مجلس النواب يا نائب الرئيس، يا رئيس وحكومة الشرعية نناشدكم من على منابر الإعلام ليعلم الجميع كيف تعاقب حضرموت التي احتضنتكم حين رفضكم الآخرون“.



وأضاف "أن عاصمتنا المكلا ومدن الساحل تغرق اليوم في الظلام والحر الشديد والوادي والصحراء تتكرر فيه حالات القتل والانفلات الأمني دون ضبط ولا ردع ولا استجابة لأصوات العقلاء الذين يناشدونكم ليلا ونهارا".



وتابع بالتيس "للأسف أقولها إن هذا الحال المخزي في كل المناطق المحررة وليس حضرموت فقط يمثل وصمة عار في جبينكم إلى الأبد".



وأشار إلى أنه إذا أراد رئيس الجمهورية، الحزم فبيده الأمر وبجرة قلم سيقلب المعادلة، وتطرق باتيس إلى الحديث عن قضية الكهرباء في المناطق المحررة وخاصة محافظة كحضرموت، موضحا إلى أنه لا يوجد أي عذر للحكومة لتكون بهذا الشكل.



وقال "بخطوة واحدة تستطيع الحكومة الشرعية أن تحل هذه المشكلة دون أن تكلف الدولة دولارا واحدا فقط من خلال تفعيل المحاكم ودعم المؤسسات الأمنية لتقوم بواجبها فهاتين أهم مؤسستين لتسوية الأرض وفتح الطريق أمام التنمية".



وطالب بإعطاء السلطات المحلية كامل الصلاحيات للتفاهم معهم، مضيفا إلى أن هذا يضمن أن تقفز الخدمات والبلاد كلها إلى المستوى الممتاز في وقت قياسي.



واقترح على الحكومة الشرعية الاعتماد على فريقا من الخبراء يعملون كغرفة لإدارة الأزمة ودعم صانع القرار دون تدخل في مهامهم وصلاحياتهم ليكونوا أصحاب الأمر في هذه الظروف الحرجة. وذكر أنه بذلك سينقذ الموقف قبل فوات الأوان.