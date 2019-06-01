الحوثيون يعلنون عن ”هجوم عسكري“ لهم في ”عدن“

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قالت وسائل اعلام ناطقة باسم مليشيات الحوثيين، الاثنين 3 يونيو/حزيران، ان ما يسمى بـ "سلاح الجو المسير" التابع للجماعة، استهدف عرضا عسكريا لقوات في معسكر رأس عباس في العاصمة المؤقته عدن جنوبي البلاد.
وافادت فضائية المسيرة الناطقة باسم المليشيات، ان الهجوم نفذ بطائرة قاصف 2K على حفل وعرض عسكري في معسكر راس عباس بعدن، مؤكدة نجاح العملية الهجومية وأنها تمت بعد رصد استخباراتي.
من جهة قالت وسائل اعلام محلية في العاصمة المؤقته عدن وفضائيات تابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ان الدفاعات الجوية اسقطت الطائرة اثناء تحليقها في سماء المعسكر، قبل تحقيقها لاهدافها.
واشارت الوسائل الى عدم وجود اي اضرار بشرية او مادية