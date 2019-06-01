تعليقا على ”قمم مكة“.. ”الزنداني“ يتحدث عن رسائل لقادة دول الخليج

الإثنين 03 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 777

قال مندوب اليمن الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي وسفيرها في الرياض الدكتور شائع الزنداني أن نتائج ”قمم مكة“، جعلت إيران تقف ”في مواجهة العالم الإسلامي جراء سياساتها التي تهدد المنطقة وتشكل خطرا على مصالح العالم بأسره“.

وقال ”الزنداني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية لـ”سبأ“ ان قمم مكة المكرمة ”بعثت برسائل واضحة الدلالة للمستقبل بأن لدى هذه الدول قادة قادرون على حماية أوطانهم وشعوبهم ومصالحهم وبتر كل يد طامعة أو عابثة بمصالح شعوبهم“.

واعتبر نتائج القمم الثلاث ”تقدماً ايجابياً في تاريخ الكيانات الثلاثة التي اجتمعت بجوار البيت العتيق ومتسقة مع المبادئ والثوابت التي تأسست عليها المملكة“.

وأشار الدكتور الزنداني إلى أن تجديد القمتين العربية والإسلامية التأكيد على أمن ووحدة واستقرار اليمن وتقديم الدعم اللامحدود لقيادتها الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وترحيبها بإنعقاد البرلمان في سيئون يعتبر ”مكسب مهم في لحظة حرجة يثمنها الشعب اليمني ويأخذها بالاعتبار فهي دعم سياسي ومعنوي له في معركته المصيرية“.

واعرب عن شكر اليمن حكومة وشعباً للمملكة العربية السعودية ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير وولي عهده الامين سمو الامير محمد بن سلمان على استضافة قمم مكة المكرمة الثلاث والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته التي فرضتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيران.