أول محافظة يمنية تعلن عن عدد الشهداء الذين قدمتهم في سبيل دحر الانقلاب الحوثي واستعادة الجمهورية (رقم مهول)

الإثنين 03 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اكد قائد محور إب العميد الركن أحمد البحش، الأحد 2 يونيو/حزيران، ان محافظة اب (وسط اليمن)، قدمت أكثر من 4600 شهيدا في الحرب القائمة مع مليشيا الانقلاب الحوثية.

وقال ”البحش“ في كلمة ألقاها في أمسية رمضانية للواء 139 مشاة (محور اب) بمدينة مأرب لتكريم جرحى اللواء ان ”محور اب قدم 1600 شهيد في كل الجبهات، اضافة الى مئات الجرحى".

وخاطب جرحى اللواء 139 مشاة بقوله: "لستم انتم الوحيدون جرحى بل الشعب اليمني بأكمله مجروح من هذه النبتة الخبيثة، وأنتم وزملاؤكم في الجبهة من ستجتثونها".

وأكد أن الجيش الوطني ”يتأسس وفق أسس ومعايير، بحيث لا ينظم اليه الا من مؤهله لا يقل عن الثانوية العامة".

من جهته اعتبر قائد اللواء 139 مشاة العميد الركن أحمد البريهي اقامة حفل التكريم لجرحى اللواء ”رسالة حب وعرفان وتقدير للأبطال الذين ضحوا بأجسادهم في سبيل الوطن والدفاع عن الجمهورية".

ولفت الى أن اللواء 139مشاة قدم أكثر من 120 شهيداً و250جريحاً، معتبراً تلك التضحيات ضريبة ما يستحقه الوطن في سبيل دحر المليشيا الانقلاب.

وفي كلمة الجرحى ألقاها الجريح هشام عبدالمغني أكد فيها على مواصلة النضال والتضحية حتى تحقيق النصر ودحر مليشيا الانقلاب.

وقال: ”لن تعيقنا الألغام والصواريخ والقذائف في الأستمرار في طريق الحق، وسنظل مستمرين في تقديم أرواحنا وأجسادنا رخيصة في سبيل هذا الوطن".

واختتمت الأمسية التي ألقيت فيها العديد من الفقرات الفنية وحضرها عدد كبير من الشخصيات العسكرية والسياسية والاجتماعية بتكريم جرحى اللواء 139 مشاة.