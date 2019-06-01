احصائية مرعبة بعدد النساء المختطفات في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية

الإثنين 03 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت مصادر حقوقية، الأحد 2 يونيو/حزيران، عن احصائية مخيفة بعدد النساء المختطفات في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية في ثلاث محافظات يمنية.

وفي تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، قالت إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات جقوق الإنسان، ان نحو 182 امرأة مختطفة في سجون مليشيا الحوثي، مؤكدة انه ”لم يتوقع حتى المتشائمين ان تتعرض النساء لهذه الانتهاكات البشعة“.

وأضافت "في سجن صنعاء بثلاث غرف 100 امرأة يمنية بريئة و70 في سجن محافظة عمران و12 في الحديدة غربي البلاد“، مبينة انه ”تم اقتيادهن من أمام المدارس وبعضهن من منازلهن بخدعة الاغاثه للضغط على أسرهن بسبب الاختلاف الفكري والسياسي“.

وكانت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كشفت عن انتحار أربع نساء مختطفات في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية، بالعاصمة صنعاء منذ بداية شهر رمضان. كما رصدت المنظمة محاولة 9 مختطفات أخريات للانتحار في سجون الحوثيين.

ولفتت إلى أن إقدام مختطفات في سجون المليشيا على الانتحار يؤكد ”مدى الممارسات الاجرامية التي تمارس بحقهن وجعلهن يخترن الموت بعد أن لطخت المليشيا سمعتهن ومارست بحقهن الانتهاكات".

وتمارس ميليشيا الحوثي الانقلابية انتهاكات فضيعة بحق المعارضين لها في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها بينها العاصمة صنعاء.ووفقا لتقارير حقوقية، فإن الميليشيا الانقلابية تختطف أكثر من 10 ألف مدني، في سجونها السرية،حيث سجل وفات العشرات تحت التعذيب.