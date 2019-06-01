احصائية مرعبة بعدد النساء المختطفات في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية بعد الموت.. ماذا يحدث لحسابات الراحلين؟ مشهد مرعب لسفينة سياحية بإيطاليا ترتطم بالميناء (شاهد) مذهل وعجيب دراسة حدثة .. القيلولة ماذا تصنع بالأطفال الصغار تصفية مؤسسة رجل أعمال خليجي تضم 91 سيارة فارهة ودعوة لراغبين في الشراء صحيفة تكشف عن 3 لاعبين أصروا على خوض نهائي دوري الأبطال صائمين أمريكا تكشف عيبا خطيرا في طائرات بوينغ الرئيس الفلبيني يدلي بأخطر اعتراف في حياته.. هل هو فعلا رجل!؟ مغنية أمريكية شهيرة تعتنق الإسلام .. لهذا السبب ؟ فضائيتان إماراتيتان توقفان عرض مسلسل لعلا الفارس بسبب الجزيرة
بحلول العام 2100 سيكون قرابة 5 مليارات مستخدم لموقع “فيسبوك” قد ماتوا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو من يتحكم بميراثنا الرقمي بعد فنائنا؟
البداية كانت على الأرجح عندما ظهرت تغريدة للمدونة الشابة إستر إيرل (16 عاما) بعد وفاتها في 25 آب 2010، إثر معاناة مع السرطان استمرت 4 سنوات.
في 18 شباط 2011، أي بعد 6 شهور على وفاتها، نشرت تغريدة إستر على حسابها على موقع تويتر، وقالت فيها: “اليوم حاليًا هو الجمعة 14 كانون الثاني 2010.. أريد أن أقول فقط إنني آمل أنني ما زلت على قيد الحياة عندما تنشر هذه التغريدة”.
هذه التغريدة أثارت أشجان وعواطف أصدقائها ومتابعيها على تويتر بحسب ما ذكرت والدتها لوري إيرل.
وأوضحت لوري أنها لم تعرف ما هو التطبيق الذي استخدمتها ابنتها في إعادة إرسال التغريدة، لكنها بالتأكيد لم تكن تقصد إرسالها للجميع وإنما لنفسها على أمل أن تكون على قيد الحياة.
وفي حالة إستر فقد استخدمت تطبيق “فيوتشر مي” لإرسال رسائل البريد الإلكتروني لها شخصيا (لذاتها) مع تفويض لوالديها بضرورة قراءة رسائلها.
على أي حال، ثمة العديد من التطبيقات والبرمجيات المتاحة حاليا التي تتيح جدولة إرسال رسائل في المستقبل أو بعد الموت، منها ما هو معني بإرسال رسائل صوتية وأخرى نصية أو غير ذلك.