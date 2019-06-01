مشهد مرعب لسفينة سياحية بإيطاليا ترتطم بالميناء (شاهد)

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تعرضت سفينة سياحية ضخمة، للعطل في محركها، اليوم الأحد، ما أثار رعبا كبيرا في ميناء مدينة البندقية جنوب إيطاليا.
واستمرت السفينة الضخمة "أم سي أس أوبرا"، بالتقدم والارتطام بكل ما يقابلها، لترتطم بأحد أرصفة الميناء، قبل أن تدهس سفينة أخرى اعترضت طريقها.
وأثار الحادث رعبا كبيرا وذهولا لدى مرتادي الميناء الذين شهدوا الحادثة، فيما أصيب أربعة أشخاص كانوا على متن السفينة بجروح خفيفة.
وكانت سفينة "أم سي أس أوبرا"، تعرضت لعطل كهربائي في محركها عام 2011، في بحر البلطيق، واضطرت لإنزال 1800 مسافر في مدينة ستوكهولم، عوضا عن الاستمرار نحو مدينة سان بطرسبورغ.
وطالب وزير النقل الإيطالي، دانيلو تونينيلي، حظر حركة البواخر السياحية في القناة الكبرى بمدينة البندقية، على خلفية الاصطدام الذي وقع صباح الأحد، بين باخرة وقارب نهري.
وقال تونينيلي، "حادثة اليوم في ميناء البندقية تؤكد أنّه لابد من عدم السماح للبواخر السياحية بالمرور في قناة غيوديكا (جزء من القناة الكبرى)".
وأضاف: "بعد سنوات عديدة من التقصير والتخاذل، أصبحنا قريبين من حل إيجاد لحماية البحيرة والسياحة على حد سواء"، في إشارة إلى قرار حظر حركة البواخر في القناة الكبرى.