تصفية مؤسسة رجل أعمال خليجي تضم 91 سيارة فارهة ودعوة لراغبين في الشراء

الإثنين 03 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت المحكمة التجارية بجدة، تصفية أملاك مؤسسة رجل أعمال سعودي تشمل 91 سيارة فارهة بينها 82 سيارة "بنتلي" بريطانية فارهة، و6 سيارات ماكلارين وسيارة "رانج روفر".

وأعلنت محكمة سعودية في مدينة جدة عن تصفية أملاك مؤسسة رجل أعمال سعودي تشمل 91 سيارة فارهة على خلفية دعوى إفلاس.

سيارة بنتلي البريطانية الفارهة، وست سيارات ماكلارين، وسيارة "رانج روفر"، ويقدر ثمنها بعشرات ملايين الريالات.

وأعلن أمين الإفلاس "مازن بن محمد بن إبراهيم بترجي" عن تصفية سيارات مؤسسة "غسان" للسيارات، داعيا الراغبين في الشراء لمعاينة السيارات بالمعرض في شارع "سلطان بن سلمان"، وذلك من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء، وحتى يوم 20 يونيو/حزيران المقبل.

وسيتم غلق باب قبول طلبات شراء الكراسات يوم 20 يونيو/حزيران 2019، ويحق لصاحب العرض الخيار في تقديم عرض شراء يشمل جميع السيارات أو سيارة واحدة فقط.

ويشترط على المشتري تقديم شيك مصدق بـ20% من قيمة العرض المقدم باسم مؤسسة "غسان عبدالرحمن حمد السليمان"، حساب تصفية.