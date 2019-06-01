فضائيتان إماراتيتان توقفان عرض مسلسل لعلا الفارس بسبب الجزيرة

الأحد 02 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 336

أعلنت فضائيتان إماراتيتان وقف عرض مسلسل من البيئة البدوية؛ بسبب مشاركة الإعلامية الأردنية علا الفارس فيه.

وأثار انضمام الفارس إلى قناتي “الجزيرة” و”بي إن” جدلا واسعا، دفع قناتي “الظفرة” و”بينونة” الإماراتيتين إلى التصريح علنا ضد الفارس.

وقالت القناتان في تغريدتين متشابهتين: “تعتذر قناة بينونة من متابعي برنامج (صبر العذوب) عن إيقاف البرنامج؛ بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة، التي تنشر الإرهاب والكراهية والفوضى في العالم”.

وأثارت تغريدتا القناتين الإماراتيتين جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، مع إجماع الغالبية على “صبيانية” من وجّه بهذه الخطوة.

وأوضح ناشطون أن الشيطنة شبه الرسمية التي مورست ضد علا الفارس طيلة نحو عامين، بسبب تغريدة عن فلسطين، غير مبررة البتة.

وكان سعوديون وإماراتيون شنوا هجوما واسعا على الفارس، بعد نشرها تغريدة في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، وعلقت عليها بعبارة “هلا بالخميس”.

وعبرت الفارس مرارا عن موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، رافضة الاعتذار عن عبارة “هلا بالخميس”.