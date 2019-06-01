الحوثي ينهي حياة اسرة يمنية ويرسل لها الموت الى غرفة النوم - صورة

الأحد 02 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قُتل وأصيب أربعة مدنيين، الأحد، إثر قصف شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على أحياء سكنية في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وقالت مصادر محلية إن أحياء شارع الثلاثين والمطار القديم وبير باشا (غربي مدينة تعز) تعرضت للقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المتمركزة في أطراف المدينة.

واستشهدت امرأة تدعى نجيبة البريهي (41 عاما) وإصيب زوجها فوزي الحمادي (48 عاما) بعد سقوط قذيفة حوثية على منزلهم .

كما أصيب في القصف أيضاً الذي تعرض له حي بير باشا مدنيين اثنين (رجل وامرأة).

وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي شنت قصفا عشوائيا على عدد من الأحياء السكنية بالمدينة.