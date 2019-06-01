احباط هجوم إرهابي وضبط منفذه بمدينة تريم

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أحبط رجال الامن اليوم هجوم إرهابي استهدف دورية أمنية بمدينة تريم بمحافظة حضرموت.
مدير أمن الوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني أشاد خلال زيارته للاطمئنان على صحة الجندي المصاب، باليقظة العالية لأفراد أمن مديرية تريم وسرعتهم في التعامل مع الارهابي والسيطرة عليه.