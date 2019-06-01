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أمريكا ترد على تهديد كويتي قد يكلفها 10 مليون دولار

الأحد 02 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب
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تحقق وزارة الدفاع الأمريكية في تصرفات قامت بها مؤسسة الموانئ الكويتية. وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعضاء جمهوريين بالكونجرس تقدموا للتحقيق في تصرفات إدارة الموانئ الكويتية.

وطلب الأعضاء يتهم المؤسسة بأن تصرفاتها "باتت تؤثر في مدى تنافسية العقود التي تقوم قيادة النقل للولايات المتحدة الأمريكية USTRANSCOM بترسيتها على المقاولين بين الحين والآخر".

ويقول مقربون من ترامب إن هذه التصرفات كلفت الأمريكيين في أحد العقود يفوق 10 ملايين دولار أمريكي.

وحسب الصحيفة انتقد طلب أعضاء الكونجرس تهديد هيئة الموانئ الكويتية لأمريكا بمنع السفن والبواخر المحملة بمعدات الجيش الأمريكي من الدخول إلى الموانئ

 

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