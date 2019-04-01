أمريكا ترد على تهديد كويتي قد يكلفها 10 مليون دولار أزمة هواوي.. من المستفيدان الكبيران في سوق الهواتف؟ السيارات الأمم المتحدة تبدأ مهامها في خدمة مسلحي الحوثي مسؤول ايراني يعلن استعداده لزيارة السعودية لكن بشرط العيد في اليمن.. فرحة سرقتها ميليشيا الحوثي استنزاف حوثي ممنهج للتجار والمواطنين انتزاع 408 ألغام خلال أسبوع في اليمن مقاتلات التحالف تستهدف معسكراً تدريبياً «للحوثيين»والمليشيات تتوعد بالرد شاهد.. ”الحوثي“ يثبت كذب المبعوث الأمم و”الشرعية“ تظهر للعالم زيفه وتظليله الجيش اليمني الشرعي يتوعد ”الإمارات“ وأدواتها
بعد انفجار الأزمة غير المسبوقة المتعلقة بشركة هواوي في الآونة الأخيرة، تستعد شركتا أبل الأميركية وسامسونغ الكورية الجنوبية لجني ثمار العقوبات الأميركية على العملاق الصيني، خصوصا في سوق الهواتف الذكية.
وسوف تستغل الشركتان وضع الولايات المتحدة شركة هواوي في القائمة السوداء من أجل الاستحواذ على حصة الشركة الصينية في سوق الهواتف الذكية، وفقا لما ذكره المحلل في أسواق المال الدولية مينغ تشاي كو.
وتعتبر هواوي حاليا ثاني أكبر شركة في سوق الهواتف الذكية في العالم، وفقا لموقع سي إن بي سي الإخباري.
وبحسب الموقع، فإن مبيعات هواوي من الهواتف الذكية ستتراجع بقوة، حيث قد تتراجع شحناتها من الهواتف إلى الأسواق بحدود 10 ملايين جهاز شهريا، في حال لم تتمكن من استخدام بعض المزايا الرئيسية في نظام التشغيل أندرويد من غوغل على أجهزتها.
وتتفوق هواوي في سوق الهواتف الذكية على شركة أبل الأميركية، بينما تحل بعد سامسونغ، لكن العقوبات الأميركية عليها قد تدفع إلى فقدان ثقة المستهلكين بالشركة الصينية لعدم قدرتها على توفير شحنات ثابتة إلى الأسواق، بحسب المحلل كو.
وقال كو “نعتقد أن سامسونغ قد تصبح المستفيد الرئيسي إذا خسرت هواوي حصتها في الأسواق غير الصينية، بينما ستكون أبل ثاني أكبر المستفيدين من هذا الأمر”.
ورجح كو أن تتراجع شحنات هواوي من الهواتف الذكية بين 8 و10 ملايين جهاز شهريا إذا لم تجد بديلا لبرنامج غوغل.
الجدير بالذكر أن هواوي تمكنت العالم الماضي من شحن أكثر من 200 مليون جهاز.
وقال كو إنه بحسب تصريحات هواوي فإنها بدأت تعمل على تطوير نظامها التشغيل الخاص بها الذي سيكون متوافقا مع تطبيقات أندرويد؟