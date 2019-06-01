السيارات الأمم المتحدة تبدأ مهامها في خدمة مسلحي الحوثي مسؤول ايراني يعلن استعداده لزيارة السعودية لكن بشرط العيد في اليمن.. فرحة سرقتها ميليشيا الحوثي استنزاف حوثي ممنهج للتجار والمواطنين انتزاع 408 ألغام خلال أسبوع في اليمن مقاتلات التحالف تستهدف معسكراً تدريبياً «للحوثيين»والمليشيات تتوعد بالرد شاهد.. ”الحوثي“ يثبت كذب المبعوث الأمم و”الشرعية“ تظهر للعالم زيفه وتظليله الجيش اليمني الشرعي يتوعد ”الإمارات“ وأدواتها الثروة السمكية تكشف أسباب نفوق ”الجمبري“ في سواحل ”المكلا“ القمة الإسلامية الـ14 تعلن عن ”خطثة يمنية في طريق استعادة الدولة“
رغم الانتقادات اليمنية الرسمية للأمم المتحدة وحملات الناشطين اليمنيين، على خلفية تسليم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 20 سيارة رباعية الدفع للميليشيات الحوثية، فإن الصمت الأممي لا يزال هو المسيطر على مسؤولي المنظمة، دون إبداء أدنى توضيح.
وفيما بدأت الجماعة الحوثية، أمس، الاستفادة العملية من السيارات الأممية في نقل وحشد المسلحين، والبدء في زراعة المزيد من الألغام بامتداد المناطق الخاضعة للجماعة في الساحل الغربي، كثف قادتها في صنعاء اللقاءات مع الموظفين الأمميين، بحثاً عن المزيد من الدعم الأممي لمشاريع الجماعة.
وفي حين شاهد اليمنيون، ومعهم الأمم المتحدة، الجماعة الحوثية وهي تتباهى في تظاهرتها المسلحة بالسيارات الأممية الجديدة، كانت مدرعاتها وعرباتها العسكرية الأخرى في الوقت نفسه مغطاة بصور الخميني وحسن نصر الله والعلم الإيراني.
وكان الجماعة الموالية لإيران قد حشدت المئات من مسلحيها في شوارع مدينة الحديدة، ضمن ما أطلقت عليه التظاهر في «يوم القدس العالمي»، وهي المناسبة السنوية التي تحييها إيران وأذرعها في المنطقة، بناء على تحديد الفتوى الخمينية للجمعة الأخيرة من كل رمضان للتظاهر.
ولم تعلق الأمم المتحدة على الاتهامات الموجهة لها من قبل الحكومة الشرعية أو الناشطين اليمنيين، بأنها تدعم الجماعة الحوثية بالسيارات الحديثة، تحت ذريعة المساعدة في نزع الألغام، مع أن الجميع يعرف، بمن فيهم الأمم المتحدة، أن الحوثيين لا ينزعون الألغام، ولكنهم يزرعون المزيد منها كل يوم.