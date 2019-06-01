مقاتلات التحالف تستهدف معسكراً تدريبياً «للحوثيين»والمليشيات تتوعد بالرد

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استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد معسكراً تدريباً تابع "للحوثيين"، في محافظة إب وسط اليمن.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصادر يمنية قولها" بأن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين جويتين معسكر الحمزة التابع للواء 30 مدرع الذي يسيطر عليه الحوثيين في منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة جنوب شرقي مدينة إب.
وأضاف أن طيران التحالف يواصل التحليق في سماء إب بعد تنفيذه الغارتين.
وتأتي الغارات عقب ساعات من شن طيران التحالف ثلاث غارات على معسكر جربان في منطقة عَمِد بمديرية سنحان جنوب صنعاء.
هذا فيما توعد ما يسمى وزير الدفاع في حكومة الانقلابيين في صنعاء المدعو محمد ناصر العاطفي، اليوم السبت، التحالف العربي بقيادة السعودية بـ"مفاجآت لم يتوقعها على الإطلاق"