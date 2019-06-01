شاهد.. ”الحوثي“ يثبت كذب المبعوث الأمم و”الشرعية“ تظهر للعالم زيفه وتظليله

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أكد وزير الإعلام معمر الإرياني، السبت 1 يونيو/حزيران، أن الاستعراض العسكري الذي نفذته مليشيا الحوثي، أمس، بمدينة الحديدة يكشف تضليل المبعوث الاممي مارتن غريفيث للمجتمع الدولي.
وفي سلسلة تغريدات على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، قال ”الإرياني“ إن عرض مليشيا الحوثي لقواتها بالحديدة يؤكد لجوء المبعوث الأممي إلى ”تضليل المجتمع الدولي في جلسة مجلس الأمن الأخيرة ومساعيه لتحقيق إنجازات شخصية بعيدة عن الواقع“.
وأوضح ان الواقع على الأرض ”يشهد مزيداً من التصعيد والانخراط الحوثي في الأجندة الإيرانية“، مؤكدا ان الاستعراض يأتي بعد إعلان الإنسحاب وتسليم الموانئ لقوات خفر السواحل.
ولفت الى ان قوات خفر السواحل المزعومة اتضح أنها ”ليست سوى مليشيا حوثية“، مشيرا الى ان ذلك الاستعراص يأتي بعد خمسة أشهر من اتفاق السويد الذي نصت بنوده على وقف إطلاق النار ،ووقف كل أشكال التعزيزات وإنهاء المظاهر المسلحة في المدينة.
ونشرت وسائل إعلامية موالية لمليشيا الحوثي صوراً لمليشياتها وهي ترتدي الزي العسكري أثناء مشاركتها في عرض عسكري بمدينة الحديدة ضمن احتفالاتها بما تسميه يوم القدس العالمي.
وأظهرت تلك الصور رفع المليشيا لأعلام حزب الله وصور مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئ، وهو مايشكل خرقاً علنياً لاتفاق السويد، وتأكيداً على ولاء مليشيا الحوثي لطهران.