الجيش اليمني الشرعي يتوعد ”الإمارات“ وأدواتها

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توعد قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح محمد طميس، السبت 1 يونيو/حزيران، بالرد بقوة على ما اعتبرها محاولات للعبث وزعزعة الأمن في منطقة وادي حضرموت.
ويمثل الوعيد الصادر عن ”طميس“ أول رد رسمي على تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الموالي للإمارات، الذي دعا قبل نحو أسبوعين إلى ما وصفه بتحرير المنطقة من الاحتلال.
وقال قائد المنطقة العسكرية الأولى إن ”قوات الجيش ستكون بالمرصاد لكل الأيادي التي ستحاول العبث وزعزعة الأمن في وادي حضرموت“.
وأضاف ”ان أفراد وضباط المنطقة سيكونون الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات دفاعا عن اليمن الموحد، حسب تعبيره“.
وكان الزبيدي الذي يقود فصائل تسعى لانفصال الجنوب قد أعلن التعبئة العسكرية العامة وتأسيس محاور قتالية بهدف استعادة وادي حضرموت وطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للشرعية.
وبينما تمكنت الإمارات من إنشاء "أحزمة أمنية" موالية لها بعدة محافظة جنوبية -بما فيها العاصمة المؤقتة عدن- أعلنت السلطات في محافظات أخرى رفضها تأسيس أي قوات خارج إطار الشرعية.