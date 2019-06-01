القمة الإسلامية الـ14 تعلن عن ”خطثة يمنية في طريق استعادة الدولة“

الأحد 02 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد مؤتمر القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن.

وأشاد البيان الختامي للقمة باستئناف جلسات مجلس النواب اليمني وانتخاب هيئة رئاسية جديد للمجلس، معتبرا ذلك ”خطوة في طريق استعادة وتعزيز مؤسسا ت الدولة اليمنية“.

كما أكد البيان الختامي للقمة دعمه استئناف الأمم المتحدة للعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015).

وتحدث عن مساندته لتنفيذ مخرجات اجتماعات السويد وفقا لقراري مجلس الأمن 2451 و2452 بما في ذلك الرقابة الثلاثية.